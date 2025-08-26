АЧС быстро распространяется по миру

С января 2024-го по май 2025 года африканская чума свиней продолжила распространяться в мире, создавая все большие вызовы для контроля и ликвидации, сообщает 24 Канал со ссылкой на PigUA.info.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), за этот период болезнь зафиксировали в 51 стране и территории, сообщено о 14 918 вспышках – 3 678 среди домашних свиней и 11 240 в дикой фауне. В результате этих случаев зафиксировано 386 089 больных животных, а потери в свинохозяйствах достигли 605 225 голов.

Обратите внимание! География распространения инфекции в 2024–2025 годах свидетельствует о ее стремительном проникновении за пределы ранее пораженных регионов. В течение 2024-го года сразу три страны впервые заявили о случаях АЧС: Черногория в январе, Албания в феврале и Шри-Ланка в октябре.

Именно распространение болезни на Шри-Ланку эксперты назвали крупнейшим "скачком года", ведь она преодолела более 1 800 км от ближайших известных очагов. Значительное расширение масштабов АЧС зафиксировали также в Бутане, Кот-д'Ивуаре, Германии и Польше. Лидером по количеству случаев среди домашних свиней стали Филиппины, где зарегистрировали 1 269 вспышек.

Важно! Особое беспокойство вызывает влияние болезни на биоразнообразие: на Филиппинах АЧС обнаружили у висайских бородавчатых свиней – вида, находящегося на грани исчезновения по классификации Международного союза охраны природы.

Как мир борется с распространением инфекции?

На фоне масштабного распространения инфекции ключевым направлением борьбы стало создание эффективных вакцин. Некоторые достижения в сфере модифицированных живых вакцин уже дают надежду на контроль над АЧС.

В то же время в WOAH предупредили об опасности использования некачественных препаратов, которые не только не защитят животных, но и могут ускорить распространение инфекции. Организация продолжает разработку международных стандартов для вакцин против АЧС, чтобы гарантировать их эффективность и безопасность.

Интересно! Для координации глобальных усилий WOAH вместе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) начали совместную инициативу в рамках Глобальной рамочной программы по постепенному контролю транснациональных болезней животных. Ее цель – объединить правительства, бизнес и экспертов, чтобы помочь странам справиться с АЧС, которая сегодня представляет угрозу не только для отрасли свиноводства, но и для продовольственной безопасности в мире.