На Ивано-Франковщине вспышка АЧС

Скоро в некоторых областях могут начаться мероприятия по регулированию численности охотничьих животных, в том числе диких свиней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинское общество охотников и рыболовов.

Второй год в Украине фиксируется вспышка африканской чумы свиней АЧС, в частности в охотничьих угодьях среди кабанов. На днях в урочище "Кацерка" Рожнятовской территориальной общины на Ивано-Франковщине выявлен очаг АЧС среди диких свиней.

Отмечается, что введены карантинные ограничения в 13-километровой зоне, повышен ветеринарный контроль, усилен мониторинг диких животных. Специалисты призывают посетителей охотничьих угодий строго соблюдать правила биобезопасности, чтобы предотвратить перенос возбудителя вируса на фермы.

Обратите внимание! Африканская чума свиней (АЧС) – смертельно опасное заболевание, наносящее колоссальный ущерб животноводству и охотничьему хозяйству. Переносчики вируса в дикой природе – дикие кабаны.