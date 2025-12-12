АЧС сильно ударила по свиноводам Каталонии

Министр сельского хозяйства Каталонии Оскар Ордейг заявил, что первых свиней с ферм, расположенных в 20-километровой зоне сдерживания африканской чумы свиней в Каталонии (Испания), начали доставлять на бойни, сообщает 24 Канал со ссылкой на CatalanNews.

Он отметил, что мясо 35,6 тысячи свиней, которых забьют, будет продаваться потребителям на внутреннем рынке, поскольку экспорт запрещен. Оскар Ордейг подтвердил, что животные прошли все тесты, которые подтвердили их неинфицированность.

Профсоюзы фермеров Unió de Pagesos и Asaja заявили, что АЧС наносит ущерб в размере 24 млн евро в неделю по всей Испании. Поэтому для них финансовая помощь в размере 10 миллионов евро, объявленная правительством Каталонии, является недостаточной.

Этого будет недостаточно, и мы будем продолжать настаивать на новых субсидиях, исходя из потребностей сектора, – сказал руководитель сектора свиноводства в Unió de Pagesos Россенд Салтивери после встречи с властями Каталонии. Отрасль также призывает к решительному сокращению популяции диких кабанов.

