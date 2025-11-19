На Тернопольщине обнаружили АЧС

В Тернопольской области обнаружили африканскую чуму свиней в дикой фауне на территории Збаражской городской общины, сообщает 24 Канал со ссылкой на специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы Тернопольщины.

Читайте также Инфекция снова распространяется: на Буковине обнаружили источник АЧС

Специалисты отмечают, что наличие вируса у диких свиней подтвердили результаты анализа уполномоченной Ивано-Франковской региональной государственной лаборатории ГПССУ (результат исследования N002423 п.м. / 25 от 15.11.2025 – подтверждено АЧС).

Параллельно осуществлялся осмотр местности и сбор трупов погибших диких свиней. Несмотря на предыдущие сообщения о трех животных, во время работ выявлено всего семь туш, из них четыре – поросенка. Все трупы были сожжены и захоронены в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, чтобы предотвратить распространение возбудителя,

– заверили в областном управлении Госпродпотребслужбы.

На местах гибели и захоронения проведена полная дезинфекция, использованы средства, рекомендованные для обезвреживания вируса АЧС.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия (ГНПК) объявила неблагополучный пункт, определила зоны защиты и зоны наблюдения (надзора), утвердила план реагирования, предусматривающий неотложные меры – от усиления мониторинга и информирования населения до контроля за перемещением животных, ограничения в охотничьих угодьях и усиление дезинфекционных работ.

Более 100 тысяч кур и индюков уничтожили в Польше из-за птичьего гриппа