В Украине очередной случай АЧС

У домашних свиней хозяйства ФЛП Кривко И.М. в селе Новые Бросковцы Черновицкого района Черновицкой области обнаружили африканскую чуму свиней (АЧС), сообщает 24 Канал со ссылкой на Черновицкую районную военную администрацию.

Как сообщает Черновицкая ОВА, 25 октября состоялось внеочередное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Комиссия утвердила ряд мероприятий по профилактике, недопущения распространения и ликвидации заболевания африканской чумы свиней за пределами села Новые Бросковцы Сторожинецкой городской общины.

О ходе выполнения указанных мероприятий члены комиссии будут докладывать через Черновицкое районное управление Главного управления Держпродспоживслужби в Черновицкой области согласно указанных сроков.

