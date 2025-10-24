Больных животных разрешили отстреливать

На Прикарпатье разрешили отстреливать животных, которые переносят бешенство и африканскую чуму свиней, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Читайте также Украина среди мировых лидеров по приросту темпов надоев на фермах

Регулирование численности популяции диких животных, которые переносят бешенство и африканскую чуму, будут проводить в осенне-зимний период 2025–2026 годов во исполнение решения Совета обороны Ивано-Франковской области,

– уточняют в ведомстве.

Порядок проведения регулирования численности вредных хищников и диких кабанов предусматривает:

получение разрешения на проведение регулирования;

оформление материалов при проведении регулирования;

проведение лабораторных исследований;

проведение мероприятий в случае получения положительных результатов.

Обратите внимание! Разрешение на регулирование численности дикого кабана будет действовать с 1 до 30 ноября 2025 года. Отстрел проводится только выходными на территории пользователей охотничьих угодий области (за исключением Верховинского района).

АЧС уже охватила 51 страну: болезнь угрожает продовольственной безопасности мира