Больных животных разрешили отстреливать

На Прикарпатье разрешили отстреливать животных, которые переносят бешенство и африканскую чуму свиней, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Регулирование численности популяции диких животных, которые переносят бешенство и африканскую чуму, будут проводить в осенне-зимний период 2025–2026 годов во исполнение решения Совета обороны Ивано-Франковской области,
– уточняют в ведомстве.

Порядок проведения регулирования численности вредных хищников и диких кабанов предусматривает:

  • получение разрешения на проведение регулирования;

  • оформление материалов при проведении регулирования;

  • проведение лабораторных исследований;

  • проведение мероприятий в случае получения положительных результатов.

Обратите внимание! Разрешение на регулирование численности дикого кабана будет действовать с 1 до 30 ноября 2025 года. Отстрел проводится только выходными на территории пользователей охотничьих угодий области (за исключением Верховинского района).

АЧС уже охватила 51 страну: болезнь угрожает продовольственной безопасности мира

  • Африканская чума свиней распространилась на 51 страну с января 2024 до мая 2025 года, в частности, впервые зафиксированы случаи в Черногории, Албании и Шри-Ланке.

  • Зарегистрировано 14 918 вспышек, из них 3 678 среди домашних свиней и 11 240 в дикой фауне, что повлекло потери в свинохозяйствах на 605 225 голов.