Хворих тварин дозволили відстрілювати

На Прикарпатті дозволили відстрілювати тварин, які переносять сказ та африканську чуму свиней, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Регулювання чисельності популяції диких тварин, які переносять сказ та африканську чуму, проводитимуть в осінньо-зимовий період 2025–2026 років на виконання рішення Ради оборони Івано-Франківської області,

– уточнюють у відомстві.

Порядок проведення регулювання чисельності шкідливих хижаків та диких кабанів передбачає:

отримання дозволу на проведення регулювання;

оформлення матеріалів під час проведення регулювання;

проведення лабораторних досліджень;

проведення заходів у разі отримання позитивних результатів.

Зверніть увагу! Дозвіл на регулювання чисельності дикого кабана буде діяти з 1 до 30 листопада 2025 року. Відстріл проводиться лише вихідними на території користувачів мисливських угідь області (за винятком Верховинського району).

