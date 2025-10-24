Хворих тварин дозволили відстрілювати
На Прикарпатті дозволили відстрілювати тварин, які переносять сказ та африканську чуму свиней, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
Читайте також Україна серед світових лідерів по приросту темпів надоїв на фермах
Регулювання чисельності популяції диких тварин, які переносять сказ та африканську чуму, проводитимуть в осінньо-зимовий період 2025–2026 років на виконання рішення Ради оборони Івано-Франківської області,
– уточнюють у відомстві.
Порядок проведення регулювання чисельності шкідливих хижаків та диких кабанів передбачає:
отримання дозволу на проведення регулювання;
оформлення матеріалів під час проведення регулювання;
проведення лабораторних досліджень;
проведення заходів у разі отримання позитивних результатів.
Зверніть увагу! Дозвіл на регулювання чисельності дикого кабана буде діяти з 1 до 30 листопада 2025 року. Відстріл проводиться лише вихідними на території користувачів мисливських угідь області (за винятком Верховинського району).
АЧС вже охопила 51 країну: хвороба загрожує продовольчій безпеці світу
Африканська чума свиней поширилася на 51 країну з січня 2024 до травня 2025 року, зокрема, вперше зафіксовано випадки в Чорногорії, Албанії та Шрі-Ланці.
Зареєстровано 14 918 спалахів, з них 3 678 серед свійських свиней та 11 240 у дикій фауні, що спричинило втрати у свиногосподарствах на 605 225 голів.