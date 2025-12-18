На Сумщині виявили лейкоз ВРХ

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Конотопській райдержадміністрації (Сумська область) провела засідання, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. На засіданні розглянули питання запровадження карантинних обмежень у ТОВ "Радгосп Шевченківський" у зв'язку з підтвердженням випадків лейкозу великої рогатої худоби.

Керівник Конотопської районної державної лікарні ветеринарної медицини заявив, що лейкоз ВРХ залишається однією з найбільш значущих інфекційних патологій через його поширення у різних регіонах країни.

Хвороба має вагомі біологічні, економічні та соціальні наслідки, а зростання кількості випадків і втрати високопродуктивних корів у світі впливають на обсяги та якість продукції тваринництва,

– говорить фахівець.

Комісія затвердила План організаційно-господарських та спеціальних ветеринарно-санітарних заходів щодо ліквідації лейкозу великої рогатої худоби у ТОВ «Радгосп Шевченківський». Планом передбачено низку дій, які мають бути виконані у визначені строки.

У Держпродспоживслужбі розповіли, що відповідно до чинної Інструкції з профілактики та оздоровлення ВРХ від лейкозу, зняття карантинних обмежень можливе лише після отримання двох послідовних негативних результатів ІФА у тварин віком понад 6 місяців, вибуття з господарства всіх позитивних за ІФА тварин, а також повного виконання заходів, визначених планом.

