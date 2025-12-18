На Сумщине обнаружили лейкоз КРС

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Конотопской райгосадминистрации (Сумская область) провела заседание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. На заседании рассмотрели вопрос введения карантинных ограничений в ООО "Совхоз Шевченковский" в связи с подтверждением случаев лейкоза крупного рогатого скота.

Руководитель Конотопской районной государственной больницы ветеринарной медицины заявил, что лейкоз КРС остается одной из наиболее значимых инфекционных патологий из-за его распространения в разных регионах страны.

Болезнь имеет весомые биологические, экономические и социальные последствия, а рост количества случаев и потери высокопродуктивных коров в мире влияют на объемы и качество продукции животноводства,

– говорит специалист.

Комиссия утвердила План организационно-хозяйственных и специальных ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в ООО "Совхоз Шевченковский". Планом предусмотрен ряд действий, которые должны быть выполнены в определенные сроки.

В Госпродпотребслужбе рассказали, что в соответствии с действующей Инструкцией по профилактике и оздоровлению КРС от лейкоза, снятие карантина возможно только после получения двух последовательных отрицательных результатов ИФА у животных в возрасте более 6 месяцев, выбытия из хозяйства всех положительных по ИФА животных, а также полного выполнения мероприятий, определенных планом.

