Как изменились объемы производства молока?

В январе-октябре 2025 года объемы надоя в Украине составили 5,87 миллиона тонн, что на 271 тысяча тонн меньше (-4%) относительно прошлогоднего периода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. В октябре хозяйства всех категорий произвели 567 тысяч тонн молока-сырья, что на 45 тысяч тонн меньше (-7%) относительно сентября 2025 года и на 29 тысяч тонн меньше (-5%) относительно октября 2024 года.

В то же время сокращение производства молока в Украине происходит за счет личных крестьянских хозяйств. Промышленный сектор компенсирует долю производства, несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке и последствия войны.

Производство молока на предприятиях:

в январе-октябре 2025 года – 2,64 миллиона тонн, что на 187 тысяч тонн больше (+7,6%) относительно прошлогоднего периода;

в октябре – 264 тысячи тонн, что на 15 тысяч тонн меньше (-5%) по сравнению с сентябрем 2025-го, но на 22 тысячи тонн больше (+ 9%) по сравнению с октябрем 2024 г.

Производство молока-сырья в хозяйствах населения:

в январе-октябре 2025 года – 3,22 миллиона тонн молока-сырья, что на 457 тысяч тонн меньше (-12%) относительно прошлогоднего периода;

в октябре – 303 тысячи тонн молока, что на 31 тысяча тонн меньше (-9%) относительно сентября 2025 года и на 51 тысяча тонн меньше (-14%) относительно октября 2024 г.

Также в результате боевых действий изменилась география производства молока в Украине. Производство смещается из десяти наиболее пострадавших от войны восточных и южных областей, в Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую и Тернопольскую области, которые за последние два года продемонстрировали самый высокий прирост поголовья. Туда переезжают предприятия из прифронтовых областей.

Обратите внимание! Объемы надоя увеличили МТФ в 16 областях, больше всего – на Закарпатье (+38%), Хмельницкой области (+22%), Львовской (+20%), Харьковской (+16%), Тернопольской (+12%), Ровенской (+11%) и Николаевской (+10%).

