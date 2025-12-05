Як змінились обсяги виробництва молока?

У січні-жовтні 2025 року обсяги надою в Україні становили 5,87 мільйона тонн, що на 271 тисяча тонн менше (-4%) відносно минулорічного періоду, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. У жовтні господарства усіх категорій виробили 567 тисяч тонн молока-сировини, що на 45 тисяч тонн менше (-7%) відносно вересня 2025 року і на 29 тисяч тонн менше (-5%) відносно жовтня 2024 року.

Водночас скорочення виробництва молока в Україні відбувається за рахунок особистих селянських господарств. Промисловий сектор компенсує частку виробництва попри несприятливу ситуацію на ринку та наслідки війни.

Виробництво молока на підприємствах:

у січні-жовтні 2025 року – 2,64 мільйона тонн, що на 187 тисяч тонн більше (+7,6%) відносно минулорічного періоду;

у жовтні – 264 тисячі тонн, що на 15 тисяч тонн менше (-5%) порівняно з вереснем 2025-го, але на 22 тисячі тонн більше (+9%) порівняно з жовтнем 2024 р.

Виробництво молока-сировини в господарствах населення:

у січні-жовтні 2025 року – 3,22 мільйона тонн молока-сировини, що на 457 тисяч тонн менше (-12%) відносно минулорічного періоду;

у жовтні – 303 тисячі тонн молока, що на 31 тисяча тонн менше (-9%) відносно вересня 2025 року і на 51 тисяча тонн менше (-14%) відносно жовтня 2024 р.

Також внаслідок бойових дій змінилась географія виробництва молока в Україні. Виробництво зміщується з десяти найбільш постраждалих від війни східних і південних областей, у Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку та Тернопільську області, які за останні два роки продемонстрували найвищий приріст поголів’я. Туди переїжджають підприємства з прифронтових областей.

Зверніть увагу! Обсяги надою збільшили МТФ в 16 областях, найбільше – на Закарпатті (+38%), Хмельниччині (+22%), Львівщині (+20%), Харківщині (+16%), Тернопільщині (+12%), Рівненщині (+11%) та Миколаївщині (+10%).

