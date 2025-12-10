Українські виробники молочних продуктів отримали шанс

Промислове молочне скотарство України 2025 року продовжило відновлення, повідомляє 24 Канал із посиланням на Спілку молочних підприємств України (СМПУ). Кількість корів на підприємствах та у ФОП зросла на 2,3%, а виробництво сирого молока за 10 місяців – на 7,6%.

За словами аналітиків очікується, що молочнотоварні ферми (МТФ) цього року дадуть на 0,2 мільйона тонн молока більше, ніж у 2024 році, а надходження молока на переробку перевищать 3,6 мільйона тонн (проти 3,2 мільйона тонн торік). Такі результати стали можливими завдяки хорошій ціновій кон'юнктурі 2023-2024 років, що стимулювала активні інвестиції у будівництво та розширення ферм.

Втім, вони зауважують, що восени ситуація ускладнилася через різке падіння світових цін, зокрема, масло в ЄС подешевшало більш ніж на 30%, сири – майже на чверть, суттєво впала ціна сухого молока. Це спричинило зниження закупівельних цін на сире молоко у світі: FrieslandCampina з серпня опустила їх майже на 25%; ціни просіли у США, Новій Зеландії та країнах Mercosur. З листопада падіння відчутно торкнулось і України, воно триватиме і взимку.

У світі низька вартість сировини може призвести до банкрутств дрібних ферм, особливо в ЄС. Україна ж у цій ситуації має певну перевагу, адже рухається за "американською моделлю" з великими МТФ (у середньому 300+ корів), сучасними технологіями, власною кормовою базою і нижчим кредитним навантаженням,

– говорять аналітики.

Після завершення цінової кризи, яка, за оцінками, може тривати до весни 2026 року, пропозиція молока у світі скоротиться, і ціни почнуть відновлюватися, прогнозують фахівці. Це створить нові можливості для всього українського молочного сектору – як постачальників молока, так і переробників.

Для згладжування наслідків подібних криз у майбутньому СМПУ пропонує партнерам – постачальникам молока – разом попрацювати над розробкою довгострокових контрактів.

