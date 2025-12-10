Украинские производители молочных продуктов получили шанс

Промышленное молочное скотоводство Украины в 2025 году продолжило восстановление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Союз молочных предприятий Украины (СМПУ). Количество коров на предприятиях и в ФЛП выросло на 2,3%, а производство сырого молока за 10 месяцев – на 7,6%.

По словам аналитиков ожидается, что молочно-товарные фермы (МТФ) в этом году дадут на 0,2 миллиона тонн молока больше, чем в 2024 году, а поступления молока на переработку превысят 3,6 миллиона тонн (против 3,2 миллиона тонн в прошлом году). Такие результаты стали возможными благодаря хорошей ценовой конъюнктуре 2023-2024 годов, что стимулировала активные инвестиции в строительство и расширение ферм.

Впрочем, они отмечают, что осенью ситуация осложнилась из-за резкого падения мировых цен, в частности, масло в ЕС подешевело более чем на 30%, сыры – почти на четверть, существенно упала цена сухого молока. Это привело к снижению закупочных цен на сырое молоко в мире: FrieslandCampina с августа опустила их почти на 25%; цены просели в США, Новой Зеландии и странах Mercosur. С ноября падение ощутимо коснулось и Украины, оно продлится и зимой.

В мире низкая стоимость сырья может привести к банкротствам мелких ферм, особенно в ЕС. Украина же в этой ситуации имеет определенное преимущество, ведь движется по "американской модели" с большими МТФ (в среднем 300+ коров), современными технологиями, собственной кормовой базой и более низкой кредитной нагрузкой,

– говорят аналитики.

После завершения ценового кризиса, который, по оценкам, может продлиться до весны 2026 года, предложение молока в мире сократится, и цены начнут восстанавливаться, прогнозируют специалисты. Это создаст новые возможности для всего украинского молочного сектора – как поставщиков молока, так и переработчиков.

Для сглаживания последствий подобных кризисов в будущем СМПУ предлагает партнерам – поставщикам молока – вместе поработать над разработкой долгосрочных контрактов.

