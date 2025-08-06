Министр вступился за фермера из-за свиней

Польский суд обязал фермера Шимона Клуку с Гродзиска, что возле города Лодзь, заплатить соседям более 110 000 злотых (25 000 евро) компенсации за вонь из его свинарника, сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Стефан Краевский вступился за фермера, заявив, что обратится к уполномоченному по правам человека.

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По словам министра, он готов предоставить дополнительные аргументы в защиту фермера. Сначала Верховный административный суд стал на сторону фермера, постановив, что он ведет свое хозяйство законно: его ферма действовала в соответствии с законом и планом зонирования. Однако соседи мужчины не согласились с решением и подали гражданский иск и выиграли дело.

Обратите внимание! Кроме требований к фермеру о компенсации, суд обязал его принять меры для уменьшения неприятного запаха. Это могло быть достигнуто, например, путем изоляции свинарника от окружающей территории зеленой зоной или ограничения деятельности в вечернее время и в праздничные дни.

Административные судебные разбирательства продолжаются с 2011 года. Это 14 лет, треть всей моей жизни. Это, безусловно, сказалось на моем психическом здоровье,

– рассказал Шимон Клука.

Зато министр Краевский объявил о подготовке законопроекта, который регулирует "производственные функции сельской местности".

Если кто-то строит дом рядом с железнодорожными путями, ждет ли он, что кто-то уберет поезда с путей, потому что они будут мешать?

– отметил министр относительно случая с фермером.

Важно! Чиновник рассказал, что для покрытия высокого штрафа, назначенного фермеру, было собрано около 30 000 злотых. "Мы договорились удвоить сумму, собранную в ходе онлайн-кампании по сбору средств. Надеюсь, мы сможем перевести деньги господину Шимону в ближайшие дни".