На Николаевщине засуха уничтожает посевы

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что Николаевская область страдает от серьезной засухи, которая уже второй год подряд наносит значительный ущерб аграрному сектору региона, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо".

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Засуха задала немало проблем. Мы потеряли всю кукурузу и почти половину подсолнечника, что был основной культурой, которая нам была очень нужна. Засуха – это уже второй год, и это такая беда-беда,

– говорит Ким.

По словам чиновника, ситуация в сельском хозяйстве региона является крайне тяжелой. "К тому же продолжается жара на Николаевщине, на юге Украины". Для облегчения положения аграриев местные власти работают над возможностью пропуска зерновых фур во время комендантского часа.

Ситуация плохая, трудно бизнесу, но будем выходить из этой ситуации,

– сказал Ким.

Важно! Область также обратилась за помощью к центральной власти. В частности, регион посетили министр экономики и представители ведомства, объединенного с аграрной политикой и экологией, с которыми были обсуждены возможные пути решения кризисной ситуации.