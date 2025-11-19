Імпортне масло додало проблем українським виробникам

На українському ринку вершкового масла поки не спостерігається покращення, а ціни й надалі рухаються вниз, повідомляє 24 Канал із посиланням на ІНФАГРО. Аналітики пов'язують це не лише з великою пропозицією вітчизняного продукту, а й із ризиком значного зростання імпорту.

Експортувати надлишки продукції стає дедалі складніше. Для продажу в ЄС виробникам доводиться знижувати ціну. Попит у Молдові також слабшає через приплив дешевшого європейського масла.

Погіршуються й перспективи постачання до країн Середньої Азії та Кавказу. Білорусь дозволила продаж масла на далекі ринки за заниженою ціною, але товар частково осідає у країнах СНД транзитом. За таких умов продаж української продукції у цьому регіоні стає проблематичним.

Очікується, що в листопаді–грудні експорт масла зменшиться. У жовтні Україні вдалося поставити цього продукту за кордон на 6% менше, ніж торік. Це переважно постачання за старими контрактами з вигіднішими цінами.

Сезонне зміцнення цін стримується світовим спадом і загрозою імпорту. Додатковий тиск створює зниження українських мит: ввізне мито на європейське масло скоротили до 5,3%, а на британське його взагалі скасовано. У жовтні вже зафіксовано постачання значних обсягів норвезького масла, а в найближчі місяці очікується подальше зростання імпорту.

