Що відбувається на ринку масла?

Упродовж тривалого періоду масло залишалося ключовим товаром для українського молочного ринку, стимулюючи підвищення закупівельних цін на молоко та молочну продукцію загалом, повідомляє "Інфагро". Саме завдяки активному та вигідному експорту в попередні місяці цей продукт став основним чинником зростання цін, що позначилося і на внутрішньому ринку.

Наприкінці минулого року ринкова ситуація різко змінилася: зниження світових цін на масло спричинило падіння закупівельних цін на молочну сировину. Водночас через слабкий зовнішній попит виробництво тривалий час залишалося збитковим.

Попри це, за підсумками року більшість виробників змогли зберегти прибутковість завдяки високим експортним цінам у попередні періоди. Важливу роль у цьому відіграли безмитні та безквотні постачання до країн Європейського Союзу.

Наразі експорт до Європейського Союзу фактично призупинений через запровадження квот і ліцензування, тому компанії змушені переорієнтовуватися на ринки сусідніх держав. Водночас можливості нарощування постачань у традиційних напрямках обмежені через посилення конкуренції, зокрема з боку білоруських виробників, що підштовхує українські компанії до пошуку нових ринків в Африці та Азії.

Зверніть увагу! На внутрішньому ринку ціни на масло нині нижчі, ніж на експортних напрямках до пострадянських країн. Учасники ринку не очікують швидкого поліпшення цінової ситуації та допускають подальше погіршення кон'юнктури.

