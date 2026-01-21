Что происходит на рынке масла?

На протяжении длительного периода масло оставалось ключевым товаром для украинского молочного рынка, стимулируя повышение закупочных цен на молоко и молочную продукцию в целом, сообщает "Инфагро". Именно благодаря активному и выгодному экспорту в предыдущие месяцы этот продукт стал основным фактором роста цен, что сказалось и на внутреннем рынке.

В конце прошлого года рыночная ситуация резко изменилась: снижение мировых цен на масло привело к падению закупочных цен на молочное сырье. В то же время из-за слабого внешнего спроса производство длительное время оставалось убыточным.

Несмотря на это, по итогам года большинство производителей смогли сохранить прибыльность благодаря высоким экспортным ценам в предыдущие периоды. Важную роль в этом сыграли беспошлинные и бесквотные поставки в страны Европейского Союза.

В настоящее время экспорт в Европейский Союз фактически приостановлен из-за введения квот и лицензирования, поэтому компании вынуждены переориентироваться на рынки соседних государств. В то же время возможности наращивания поставок в традиционных направлениях ограничены из-за усиления конкуренции, в частности со стороны белорусских производителей, что подталкивает украинские компании к поиску новых рынков в Африке и Азии.

Обратите внимание! На внутреннем рынке цены на масло сейчас ниже, чем на экспортных направлениях в постсоветские страны. Участники рынка не ожидают быстрого улучшения ценовой ситуации и допускают дальнейшее ухудшение конъюнктуры.

