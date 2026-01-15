Цены на масло неожиданно упали

В последние годы продукты питания в Украине преимущественно дорожали, однако в начале января ситуация с одним из молочных товаров изменилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". По данным портала, 13 января цены на сливочное масло в супермаркетах снизились по сравнению со средними показателями за декабрь 2025 года.

Читайте также Цены на масло могут упасть: что влияет на стоимость

В частности, сливочное масло "Крестьянское" жирностью 72,5 процента сейчас в среднем стоит 96,97 гривны за упаковку весом 200 граммов. Для сравнения, в декабре этот продукт продавали примерно по 118,97 гривны.

Подешевело и масло "Яготинское" жирностью 73 процента. По состоянию на 13 января пачка весом 200 граммов в супермаркетах стоила в среднем 110,17 гривны, тогда как в декабре ее средняя цена составляла 115,48 гривны.

Как изменятся цены на молоко и молочные продукты в 2026 году?