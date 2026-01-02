Какие изменения произойдут на рынке молочных продуктов?
Значительную часть семейного бюджета украинцы тратят на еду, и в 2026 году расходы могут вырасти еще больше, рассказывает 24 Канал. Эксперты рассказали в комментарии журналистам, что стоимость основных видов молочных продуктов будет расти.
Читайте также В Украине продолжают расти цены на сало: какая цена в магазине
Несмотря на сезонные колебания стоимости молока, закупочные цены демонстрируют восходящий тренд, говорит доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Иван Свиноус. По прогнозу, в июне 2026 года стоимость молока без НДС составит:
- "экстра" сорта – 20,70 гривны за килограмм (+25% по сравнению с декабрем 2025 года);
- высшего сорта – 19,10 гривны за килограмм (+15%);
- первого сорта – 18,60 гривны за килограмм (+13%).
По оценкам аналитиков, положительная ценовая динамика сохранится и во втором полугодии 2026 года, а в декабре закупочные цены на молоко, что будет поступать на переработку, могут достичь:
- 24,50 гривны за килограмм молока "экстра" сорта (+3,8 гривны по сравнению с июнем 2026 года);
- 22,10 гривны за килограмм молока высшего сорта (+3 гривны);
- 20,50 гривны за килограмм первого сорта (+1,9 гривны).
Важно! На рост закупочных цен будут влиять подорожание кормов и энергоресурсов, а также высокий спрос перерабатывающих предприятий на сырье и ограниченное предложение качественного молока.
Ученый Иван Свиноус говорит, что рост себестоимости переработки и реализации молокопродукции будет происходить также из-за перебоев с электроснабжением, которые заставляют перерабатывающие предприятия чаще использовать генераторы.
Как изменятся цены на другие молочные продукты?
Существенное влияние также имеют инфляционные процессы и возможность увеличения налоговой нагрузки на бизнес в сфере молокопереработки и торговли. Свои нарастающие расходы производители и переработчики закладывают в конечную стоимость продукции, что приведет к неизбежному повышению розничных цен.
Как могут подорожать молокопродукты в розничных сетях в июне 2026 года:
- сметана 20% жирности может вырасти в цене на 20 гривен против декабря 2025 года и стоить около 180 гривен за килограмм;
- молоко пастеризованное 2,5% – примерно 48,1 гривны за килограмм (+6 гривен);
- масло сливочное 72,5% – около 410 гривен за килограмм (+50 гривен).
Чего ждать от розничных цен во втором полугодии 2026 года:
- сметана 20% против июня 2026 года в декабре может подорожать на 40 гривен и стоить примерно 220 гривен за килограмм;
- молоко пастеризованное 2,5% – около 54,2 гривны за килограмм (+6,1 гривны);
- масло сливочное 72,5% – ориентировочно 460 гривны за килограмм (+50 гривен).
Непродолжительное повышение цен возможно уже в начале 2026 года из-за традиционного роста спроса во время зимних праздников.
По мнению Ивана Свиноуса, в течение большей части 2026 года цены на молоко и молокопродукты будут повышаться, а темпы их роста могли бы замедлиться разве что в случае завершения войны или снижения активности военных действий.
Обратите внимание! В мире цены на молочном рынке падают. Это грозит банкротствами мелких ферм, особенно в ЕС. По прогнозам, ценовой кризис может продлиться до 2026 года. После его завершения и сокращения предложения молока в мире цены начнут восстанавливаться, что может создать новые возможности для украинских поставщиков и переработчиков молока.
Какие прогнозы по ценам на мясо на 2026 год?
Цены на свинину и курятину будут будут расти весной 2026 года, но снизятся летом, тогда как говядина будет дорожать из-за сокращения поголовья.
Основными факторами, что будут влиять на цены осенью 2026 года, будут стоимость кормов, урожай зерновых и риски, связанные с энергоснабжением и войной.