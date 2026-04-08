Торговля растет, но баланс ухудшается

В марте 2026 года общий объем внешней торговли молочными продуктами достиг 57,63 миллиона долларов США, сообщает "Союз молочных предприятий Украины". Это на 16,5% больше, чем в феврале.

Экспорт молокопродуктов также продемонстрировал положительную динамику – 25,1 миллиона долларов США, что на 15% больше в месячном измерении и на 39% превышает показатель января. В то же время импорт рос еще быстрее: в марте он достиг 32,5 миллиона долларов США, что на 17% больше, чем в феврале, и на 45% больше, чем в январе.

В результате отрицательное сальдо торговли углубилось до минус 7,4 миллиона долларов США. Для сравнения, в феврале этот показатель составлял минус 5,8 миллиона, а в январе – минус 4,4 миллиона долларов США.

Меняется структура экспорта и импорта

В структуре экспорта молочной продукции произошли заметные изменения. Доля сыров всех видов выросла с 19% до 24%, тогда как доля сливочного масла и других молочных жиров сократилась с 34% до 22%.

Сейчас наибольшую долю экспорта формируют сухое и сгущенное молоко – 35%, далее следуют сыры (24%) и масло с жирами (22%).

У структуре импорта существенных изменений не зафиксировано. Основную часть, по-прежнему, составляют сыры – около 79,2%, хотя их доля несколько уменьшилась. Зато заметно выросла доля молочной сыворотки – с 1% до 5,6%.

Интересно! Эксперты отмечают, что такая динамика свидетельствует о структурных изменениях на рынке и усиление зависимости от импортной продукции.

