Цены падают из-за избытка предложения

Ситуация на рынке масла остается напряженной после непродолжительного повышения стоимости, сообщает "Инфагро". По данным аналитиков, на европейском направлении, который является ключевым для украинских экспортеров, котировки за последние недели существенно просели и вернулись к более низким уровням.

Основной причиной такой динамики называют избыток предложения. Активное производство приводит к накоплению складских запасов, что создает дополнительное давление на цены. В то же время на смежном рынке сухого обезжиренного молока сохраняется относительно высокая ценовая конъюнктура, что частично компенсирует потери производителей.

Рынок остается под давлением и дальше

Эксперты отмечают, что отсутствие позитивных сигналов с европейского рынка может повлечь дальнейшую корректировку цен как на экспорте, так и на внутреннем рынке. Ситуацию осложняет рост производства без соответствующего увеличения объемов экспорта.

По оценкам участников рынка, производство масла в Украине выросло по сравнению с прошлым годом, однако экспортная активность не демонстрирует аналогичной динамики. Ожидается, что в ближайшее время предложение продукции продолжит увеличиваться, что будет сохранять высокую волатильность и давление на цены.

Какие сейчас цены в магазинах?

Журналисты 24 Канала исследовали стоимость масла в популярных сетях супермаркетов Украины. Сейчас цены за пачку 200 граммов, по данным "Минфина" установились на таком уровне:

Auchan

Масло Крестьянское 72,5% 107 гривен;

Масло Яготинское 73% 114,60 гривны;

Megamarket

Масло Крестьянское 72,5% 122 гривны;

Metro

Масло Крестьянское 72,5% 133 гривны;

Масло Яготинское 73% 119,60 гривны;

Novus

Масло Яготинское 73% 115 гривен.

