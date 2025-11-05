Виробництво масла стає збитковим

Українські виробники доволі активно експортували масло влітку, однак наразі утворився застій на цьому напрямку, повідомляє 24 Канал із посиланням на ІНФАГРО. Ціни наразі також сягнули найбільших значень, коли ще можлива якась рівність із виробниками з ЄС.

Через подорожчання сировини виробництво стає менш рентабельним: закупівельні ціни на молоко, необхідні для беззбитковості, залишаються недосяжними для більшості підприємств.

Наприкінці жовтня спостерігалося помітне здешевлення як блочного масла. Водночас виробники фасованої продукції утримують дещо кращі позиції, однак конкуренція на цьому ринку посилюється. Для збільшення продажів компанії вимушені проводити акційні знижки, що негативно впливає на прибутковість.

Яка вартість масла у магазинах?

Згідно з даними "Мінфіну", наразі у магазинах встановилися такі ціни на масло:

Auchan

Масло Селянське 72,5% (200 грамів) 100,50 гривні;

Масло Яготинське 73% (200 грамів) 114,60 гривні;

Megamarket

Масло Селянське 72,5% (200 грамів) 121,70 гривні;

Metro

Масло Селянське 72,5% (200 грамів) 134 гривні;

Масло Яготинське 73% (200 грамів) 116,48 гривні;

Novus

Масло Яготинське 73% (200 грамів) 114 гривень;

АТБ

Масло Яготинське 73% (200 грамів) 116,40 гривні.

