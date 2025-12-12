Ціни на молочні продукти падають
Вартість молочних продуктів в Україні наразі або стабілізувались, або потихеньку ростуть, повідомляє 24 Канал. Однак деякі позиції доволі приємно здивували покупців, адже ціни їх падають.
Згідно з даними "Мінфіну", деяка частина молочних продуктів подешевшала:
Ціни на масло "Селянське 72,5%":
у жовтні – 119,14 гривні за 200 грамів;
у грудні – 117,51 гривні за 200 грамів.
Ціни на масло "Яготинське 73%":
у жовтні – 114,95 гривні за 200 грамів;
у грудні – 111,34 гривні за 200 грамів.
Ціни на кисломолочний сир "Простонаше 9%":
у жовтні – 93,09 гривні за 300 грамів;
нині – 92,73 гривні за 300 грамів.
Водночас експерти попереджають, що частина продуктів може навпаки подорожчати. Відключення електроенергії безпосередньо впливають на собівартість виробництва.
Найбільший ризик зростання цін наразі у м'яса, яєць, молочних продуктів, хліба, адже ці виробництва найбільше залежні від стабільного електропостачання. Якщо у підприємств немає генераторів, то вони змушені скорочувати або навіть зупиняти виробництво.
