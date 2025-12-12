Цены на молочные продукты падают
Стоимость молочных продуктов в Украине сейчас или стабилизировались, или потихоньку растут, сообщает 24 Канал. Однако некоторые позиции довольно приятно удивили покупателей, ведь цены их падают.
Согласно данным "Минфина", некоторая часть молочных продуктов подешевела:
Цены на масло "Крестьянское 72,5%":
в октябре – 119,14 гривны за 200 граммов;
в декабре – 117,51 гривны за 200 граммов.
Цены на масло "Яготинское 73%":
в октябре – 114,95 гривны за 200 граммов;
в декабре – 111,34 гривны за 200 граммов.
Цены на творог "Простонаше 9%":
в октябре – 93,09 гривны за 300 граммов;
сейчас – 92,73 гривны за 300 граммов.
В то же время эксперты предупреждают, что часть продуктов может наоборот подорожать. Отключения электроэнергии непосредственно влияют на себестоимость производства.
Наибольший риск роста цен сейчас у мяса, яиц, молочных продуктов, хлеба, ведь эти производства больше всего зависят от стабильного электроснабжения. Если у предприятий нет генераторов, то они вынуждены сокращать или даже останавливать производство.
