Почему падают цены на огурцы?

На этой неделе в Украине начали снижаться отпускные цены на огурцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Продавцы называют этот шаг вынужденной мерой, поскольку спрос на тепличные овощи оставляет желать лучшего, что абсолютно нетипично для этого сегмента рынка в первой декаде декабря.

На сегодня тепличные огурцы поступают в продажу по 90 – 120 гривен за килограмм (2,13 – 2,84 доллара за килограмм), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Такую ценовую ситуацию операторы рынка связывают с тем фактом, что оптовые компании и розничные сети все чаще отказываются от закупок крупных партий тепличного огурца, ссылаясь на низкие темпы сбыта в рознице. В результате, на складах компаний уже накопились значительные объемы нереализованной продукции, качество которой постепенно ухудшается.

Но при этом, тепличные огурцы в Украине на данный момент все же стоят в среднем на 13% дороже, чем в аналогичный прошлогодний период. Стоит отметить, что большинство операторов рынка эту ситуацию считают временной, и не исключают, что уже на следующей неделе рост цен в этом сегменте может снова возобновиться.

