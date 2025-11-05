Производство масла становится убыточным

Украинские производители довольно активно экспортировали масло летом, однако сейчас образовался застой на этом направлении, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИНФАГРО. Цены сейчас также достигли наибольших значений, когда еще возможно какое-то равенство с производителями из ЕС.

Из-за подорожания сырья производство становится менее рентабельным: закупочные цены на молоко, необходимые для безубыточности, остаются недостижимыми для большинства предприятий.

В конце октября наблюдалось заметное удешевление как блочного масла. В то же время производители фасованной продукции удерживают несколько лучшие позиции, однако конкуренция на этом рынке усиливается. Для увеличения продаж компании вынуждены проводить акционные скидки, что негативно влияет на прибыльность.

Какова стоимость масла в магазинах?

Согласно данным "Минфина", сейчас в магазинах установились такие цены на масло:

Auchan

Масло Крестьянское 72,5% (200 граммов) 100,50 гривны;

Масло Яготинское 73% (200 граммов) 114,60 гривны;

Megamarket

Масло Крестьянское 72,5% (200 граммов) 121,70 гривны;

Metro

Масло Крестьянское 72,5% (200 граммов) 134 гривны;

Масло Яготинское 73% (200 граммов) 116,48 гривны;

Novus

Масло Яготинское 73% (200 граммов) 114 гривен;

АТБ

Масло Яготинское 73% (200 граммов) 116,40 гривны.

