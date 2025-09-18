Українська кукурудза не дешевшає попри тенденції

Експортна вартість української кукурудзи тримається на рівні 9 250–9 350 гривень за тонну (197–203 долари за тонну) з доставленням до чорноморських портів, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroWeek.

Читайте також Ціни на зернові на початку вересня: чи коштує ячмінь дорожче за пшеницю

Зверніть увагу! Попри зниження світових цін, суттєвого здешевлення найближчим часом не очікують, оскільки США та Бразилія прогнозують рекордні врожаї цієї культури.

На глобальному ж ринку кукурудзи на ціни наразі тиснуть рекордні врожаї:

У Бразилії прогноз збору кукурудзи підвищено до 139,7 млн тонн, що ще більше посилює конкуренцію на світовому ринку.

На біржі в Чикаго ф'ючерси залишаються на рівні 165 доларів за тонну, у Парижі – 217,5 долара за тонну.

Покупці віддають перевагу дешевшій південноамериканській кукурудзі. Зокрема, Південна Корея нещодавно придбала 63 тисячі тонн за ціною 232,1 долара за тонну.

Важливо! Для України залишається відкритим питання реалізації врожаю. Навіть якщо Європейський Союз збільшить квоту на імпорт кукурудзи до 1 мільйона тонн, це не розв'яже проблему повністю, адже прогнозований експорт складає 25–26 мільйонів тонн.

Аграрії зібрали вже майже 30 мільйонів тонн зерна: які регіони у лідерах?