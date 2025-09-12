Скільки зерна намолотили аграрії?

В Україні станом на 12 вересня аграрії намолотили 29,15 мільйона тонн зернових та зернобобових культур на площі 7007,9 тисячі гектар, обмолочено 62% площ, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зокрема, аграрії намолотили:

пшениці намолочено понад 22,18 мільйона тонн з площі 5 мільйонів гектар;

ячменю – 5,29 мільйона тонн (1,34 мільйона гектар),

– 5,29 мільйона тонн (1,34 мільйона гектар), гороху – 611,6 тисячі тонн (265,7 тисячі гектар),

– 611,6 тисячі тонн (265,7 тисячі гектар), кукурудзи – 192,2 тисячі тонн (із 54,1 тисячі гектар).

Інших зернових і зернобобових зібрано 801,1 тисячі тонн на площі 291,5 тисячі гектар.

Зверніть увагу! Лідером за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, там намолочено понад 3,44 мільйона тонн зернових із 1,09 мільйона гектар. Провідні позиції у рейтингу залишаються за Вінниччиною (намолочено 2,4 мільйона тонн із 432,4 тисячі гектар) та Кіровоградщиною (2,2 мільйона тонн із 535,5 тисячі гектар).

Аграрії активно збирають олійні культури. Найбільше зібрано:

ріпаку – 3,24 мільйона тонн з площі 1,27 мільйона гектар,

– 3,24 мільйона тонн з площі 1,27 мільйона гектар, сої – 354,3 тисячі тонн (204,7 тисячі гектар),

– 354,3 тисячі тонн (204,7 тисячі гектар), соняшнику – 885,3 тисячі тонн (570,3 тисячі гектар).

Важливо! Цукрових буряків викопали 155,1 тисячі тонн на площі 3,3 тисячі гектар. Аграрії Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської та Черкаської областей розпочали збір кукурудзи.

