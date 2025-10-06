Аграрії зможуть підтвердити походження своїх сої та ріпаку

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1256, повідомляє 24 Канал. Вона визначає порядок підтвердження власного вирощування насіння сої та ріпаку, які йдуть на експортний ринок.

У документі вказано, що право на пільгу зі сплати 10% експортного мита на сою та ріпак підтверджуватиметься експертним висновком про походження товару.

Висновок видаватиме Торгово-промислова палата України або регіональні ТПП. Для його отримання експортери мають подавати документи, що підтверджують походження продукції, зокрема інформацію з Державного аграрного реєстру (ДАР).

Зверніть увагу! Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що вищезазначені положення не поширюються на операції з експорту сільськогосподарської продукції, що здійснюються на підставі договорів про надання посередницьких послуг (зокрема, договору комісії, консигнації, доручення, агентського договору), та на сільгоспкооперативи, створені та/або зареєстровані після набрання чинності статтею 1-1 ЗУ "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур".

