Кабмін розробляє систему повернення грошей за сплачені мита

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик під час конференції Forbes Agro розповів, що через відсутність механізму підтвердження експортера як товаровиробника аграрії під час експорту сої вимушені сплачувати мита, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Україна експортувала за вересень втричі менше, ніж в 2025 році

Але AgroPortal повідомляє, що такий механізм, за його словами, має з'явитися вже наприкінці цього тижня. Він говорить, що механізм підтвердження планується реалізувати через Державний аграрний реєстр, щоб це було максимально автоматизовано, не займало дуже багато часу та не потребувало від агровиробників мільйони документів для підтвердження.

Це буде максимально зручно, софт уже готовий на 90%. Кабмін прийме рішення наступного тижня,

– уточнює Денис Башлик.

Зверніть увагу! Щодо вже сплачених товаровиробниками мит він додав, що уряд готує зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік, які дозволять повернути вже сплачені мита.

У Верховній Раді ініціюють скасування соєво-ріпакових правок