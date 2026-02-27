Обсяги торгівлі України з ЄС помітно впали

У 2025 році зовнішньоторгівельний оборот аграрної та харчової продукції між Україною та країнами Європейського Союзу становив 15,7 мільярда доларів США, що на 9% менше порівняно з рекордними 17,2 мільярда доларів США у 2024 році. Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік Національної академії аграрних наук України Микола Пугачов.

Зниження показника пояснюється скороченням експорту української агропродукції до країн ЄС, що також вплинуло на торгівельне сальдо. Воно залишилося позитивним, однак зменшилося до 5,9 мільярда доларів США.

Основними торгівельними партнерами України серед країн Євросоюзу торік були Польща, Італія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Франція, Румунія та Бельгія. На ці держави припало близько 80% загального агропродовольчого товарообігу між Україною та ЄС.

Імпорт з Євросоюзу зріс

Водночас імпорт аграрної продукції з Євросоюзу зріс. У 2025 році Україна закупила таких товарів на суму близько 4,914 мільярда доларів США, що майже на 15% більше, ніж роком раніше.

Найбільше коштів було витрачено на імпорт алкогольних і безалкогольних напоїв – 514 мільйонів доларів США. Харчові продукти, екстракти та концентрати закупили на 429 мільйонів доларів США, корми для тварин і побічні продукти – на 397 мільйонів доларів США, какао та шоколадні вироби – на 394 мільйони доларів США, тютюнові вироби – на 384 мільйони доларів США.

Помітну частку імпорту становили молочні продукти – 6,6% загального обсягу. Їх ввезення зросло на 17% і досягло 324 мільйонів доларів США, з яких 270 мільйонів доларів США припало на різні види сирів.

Крім того, поставки готових продуктів із зерна на український ринок становили 304 мільйони доларів США. Загалом зазначені товарні групи сформували 56% вартості імпорту продовольства з Європейського Союзу.

Цікаво! За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у 2026 році країни ЄС і надалі зберігатимуть провідні позиції у структурі імпорту продовольства в Україну.

