Объемы торговли Украины с ЕС заметно упали

В 2025 году внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукции между Украиной и странами Европейского Союза составил 15,7 миллиарда долларов США, что на 9% меньше по сравнению с рекордными 17,2 миллиарда долларов США в 2024 году. Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик Национальной академии аграрных наук Украины Николай Пугачев.

Читайте также Обвал на 90%: почему украинский орех стремительно сдает позиции в мире

Снижение показателя объясняется сокращением экспорта украинской агропродукции в страны ЕС, что также повлияло на торговое сальдо. Оно осталось положительным, однако уменьшилось до 5,9 миллиарда долларов США.

Основными торговыми партнерами Украины среди стран Евросоюза в прошлом году были Польша, Италия, Нидерланды, Испания, Германия, Франция, Румыния и Бельгия. На эти государства пришлось около 80% общего агропродовольственного товарооборота между Украиной и ЕС.

Импорт из Евросоюза вырос

В то же время импорт аграрной продукции из Евросоюза вырос. В 2025 году Украина закупила таких товаров на сумму около 4,914 миллиарда долларов США, что почти на 15% больше, чем годом ранее.

Больше всего средств было потрачено на импорт алкогольных и безалкогольных напитков – 514 миллионов долларов США. Пищевые продукты, экстракты и концентраты закупили на 429 миллионов долларов США, корма для животных и побочные продукты – на 397 миллионов долларов США, какао и шоколадные изделия – на 394 миллиона долларов США, табачные изделия – на 384 миллиона долларов США.

Заметную долю импорта составляли молочные продукты – 6,6% общего объема. Их ввоз вырос на 17% и достиг 324 миллионов долларов США, из которых 270 миллионов долларов США пришлось на различные виды сыров.

Кроме того, поставки готовых продуктов из зерна на украинский рынок составили 304 миллиона долларов США. В общем указанные товарные группы сформировали 56% стоимости импорта продовольствия из Европейского Союза.

Интересно! По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в 2026 году страны ЕС и в дальнейшем будут сохранять ведущие позиции в структуре импорта продовольствия в Украину.

Украина сдает позиции на рынке Польши: кто подвинул украинскую голубику?