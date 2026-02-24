Чому українські горіхи втратили експорт?

Президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін у своєму фейсбуці заявив, що Україна швидко втрачає позиції на світовому ринку волоського горіха. За його словами, причиною стало запровадження режиму експортного забезпечення з мінімальними цінами, а також неврегульованість законодавства щодо оформлення врожаю з домогосподарств, що призвело до падіння офіційних продажів у 2025 році на 90%.

За останні 20 років Україна стабільно посідала 3 – 4 місце серед світових експортерів після США, Китаю та Чилі, а за останні 5 років експортувала понад 160 тисяч тонн горіха на суму 461,4 мільйона доларів.

Експерт наголосив, що український горіх цінується за смакові якості, вирощування на родючих чорноземах, зручну логістику до Європейського Союзу та конкурентну ціну.

У 2025 році експорт різко впав

Водночас у 2025 році ситуація різко погіршилася: якщо раніше середньорічні надходження від експорту становили близько 92,2 мільйона доларів, то торік вони скоротилися до 9,2 мільйона доларів. Експорт очищеного горіха зменшився на 97%, а у шкаралупі – на 76%. Із понад 1 млрд євро імпорту волоського горіха до Європейського Союзу частка України становила лише 6,8 мільйона євро, тоді як основними постачальниками стали США, Чилі та Китай.

Україна також втратила позиції на окремих ринках. Зокрема, Грузія у 2025 році імпортувала 3056 тонн горіхів на 13,1 мільйона доларів, а поставки з України, які раніше входили до трійки лідерів, практично припинилися.

Юдін застеріг, що на світовому ринку з’являються нові сильні гравці, і без змін у політиці Україна ризикує остаточно втратити свій статус, закликавши галузь підготувати пропозиції для діалогу з владою.

