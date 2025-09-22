Експорт ріпаку майже зупинився

В Україні ріпаковий ринок наразі зупинився, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. За словами фахівців, продажна ліквідність від фермерів повністю зникла.

Заводи утримують ціни на ріпак на 10% нижче експортного паритету, намагаючись заробити на відсутності механізму звільнення фермерів від експортного мита. Ті, кому потрібно було продати ріпак, уже це зробили,

– говорять аналітики.

У експортному напрямку значна частина фермерів погодилась сплачувати мито, паралельно збираючи документи для позовів щодо його відшкодування, повідомляє Spike Brokers. Водночас є й ті, хто зайняв принципову позицію – не платити мито, що продовжує блокувати логістику в портах та на кордоні. Загалом фермери зайняли очікувальну позицію до з'ясування й затвердження чіткого механізму звільнення від мит.

Зверніть увагу! Експортна ціна без ПДВ торгується на рівні до 550 доларів за базову 42% олію СРТ порт, тоді як внутрішня ціна на переробку ледве сягає еквівалента 500 доларів без ПДВ, а часто й нижча.

Яка ситуація на ринку сої?

За словами фахівців, із соєю схожа ситуація, як і з ріпаком – ринок зупинився. Більшість виробників утримують сою без збуту, очікуючи прояснення ситуації.

Важливо! Експортні ціни тримаються на рівні 400 доларів за ГМ та 435 доларів за не ГМ-сою СРТ порти. Переробні заводи демонструють більшу активність, однак дисконтують ціни відносно експорту до 5%.

