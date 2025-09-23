Нардеп ініціював скасування експортного мита на сою та ріпак

Народний депутат Ярослав Железняк подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає скасування експортного мита на сою та ріпак, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ярослава Железняка.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом передбачається:

виключити статтю 1-1 Закону України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур";

передбачити, що суб'єкти господарювання, які з 4 вересня 2025 року (з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства") здійснили експорт товарів, що класифікуються за кодами 1201 та 1205 згідно з УКТ ЗЕД із сплатою при їх експорті вивізного (експортного) мита, мають право на його повернення.

Я не маю ніякого очікування, що це буде легко, але очевидно щось із цим треба робити. Я сподіваюсь, що на цю мить, коли вже тричі наша влада в'їхала головою в стіну, так чи інакше це стане боляче, і вони зрозуміють, що це треба скасовувати,

– говорить Железняк.

За словами нардепа, він подає законопроєкт, щоб нарешті ці мита скасувати.

