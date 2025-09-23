Нардеп инициировал отмену экспортной пошлины на сою и рапс

Народный депутат Ярослав Железняк подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отмену экспортной пошлины на сою и рапс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается:

исключить статью 1-1 Закона Украины "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур";

предусмотреть, что субъекты хозяйствования, которые с 4 сентября 2025 года (со дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" и с целью усовершенствования отдельных положений налогового законодательства") осуществили экспорт товаров, классифицируемых по кодам 1201 и 1205 согласно УКТ ВЭД с уплатой при их экспорте вывозной (экспортной) пошлины, имеют право на его возвращение.

Я не имею никакого ожидания, что это будет легко, но очевидно что-то с этим надо делать. Я надеюсь, что на данный момент, когда уже трижды наша власть въехала головой в стену, так или иначе это станет больно, и они поймут, что это надо отменять,

– говорит Железняк.

По словам нардепа, он подает законопроект, чтобы наконец эти пошлины отменить.

