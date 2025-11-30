Які гриби ростуть взимку?

Взимку можна зібрати значну кількість смачних грибів. Зокрема, зимові опеньки гливи та, навіть, – воскові шапки, пише 24 Канал.

Як зібрати багато грибів взимку:

Зимові опеньки

Як зазначає AgroOne, зимовий опеньок також має назву – енокі. Переважно ці гриби ростуть в лісах. Однак зустрічаються також в парках.

Де найчастіше "живуть" опеньки:

на мертвій деревині (зокрема, на зрубаних колодах);

на пеньках;

на ослаблених деревах.

Зверніть увагу! Переважно ці гриби "осідають" на дубах, вербах, тополях, вільхах.

Глива

Так звану "гливу звичайну" можна знайти саме на твердих породах дерев. Особливо часто цей вид "оселяється" на листяних, повідомляє izum.

Воскова шапка

Оливково-коричнева воскова шапка – доволі специфічний гриб, який походить з Європи. Він зазвичай росте так:

переважно у хвойних лісах;

найчастіше його можна зустріти з першими заморозками;

також важливо враховувати, що воскова шапка росте великими групами.

Що ще важливо враховувати при зборі грибів?