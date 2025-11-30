Які гриби ростуть взимку?

Взимку можна зібрати значну кількість смачних грибів. Зокрема, зимові опеньки гливи та, навіть, – воскові шапки, пише 24 Канал.

Читайте також В Україні значно зросте експорт волоських горіхів: які об'єми очікуються

Як зібрати багато грибів взимку:

  • Зимові опеньки

Як зазначає AgroOne, зимовий опеньок також має назву – енокі. Переважно ці гриби ростуть в лісах. Однак зустрічаються також в парках.

Де найчастіше "живуть" опеньки:

  • на мертвій деревині (зокрема, на зрубаних колодах);
  • на пеньках;
  • на ослаблених деревах.

Зверніть увагу! Переважно ці гриби "осідають" на дубах, вербах, тополях, вільхах.

  • Глива

Так звану "гливу звичайну" можна знайти саме на твердих породах дерев. Особливо часто цей вид "оселяється" на листяних, повідомляє izum.

  • Воскова шапка

Оливково-коричнева воскова шапка – доволі специфічний гриб, який походить з Європи. Він зазвичай росте так:

  • переважно у хвойних лісах;
  • найчастіше його можна зустріти з першими заморозками;
  • також важливо враховувати, що воскова шапка росте великими групами.

Що ще важливо враховувати при зборі грибів?

  • В Україні заборонено збирати низку грибів. Йдеться про ті, що занесені до Червоної книги. За таке порушення доведеться сплатити штраф від 1 700 до 3 655 гривень.

  • Також в Україні є області, де особливо небезпечно збирати гриби. Йдеться про північно-західні райони Київської та Житомирської областей.