Какие грибы растут зимой?
Зимой можно собрать значительное количество вкусных грибов. В частности, зимние опята вешенки и даже – восковые шапки, пишет 24 Канал.
Читайте также В Украине значительно возрастет экспорт грецких орехов: какие объемы ожидаются
Как собрать много грибов зимой:
- Зимние опята
Как отмечает AgroOne, зимний опенок также имеет название – эноки. Преимущественно эти грибы растут в лесах. Однако встречаются также в парках.
Где чаще всего "живут" опята:
- на мертвой древесине (в частности, на срубленных бревнах);
- на пеньках;
- на ослабленных деревьях.
Обратите внимание! Преимущественно эти грибы "оседают" на дубах, ивах, тополях, ольхах.
- Вешенка
Так называемую "вешенку обыкновенную" можно найти именно на твердых породах деревьев. Особенно часто этот вид "поселяется" на лиственных, сообщает izum.
- Восковая шапка
Оливково-коричневая восковая шапка – довольно специфический гриб, который происходит из Европы. Он обычно растет так:
- преимущественно в хвойных лесах;
- чаще всего его можно встретить с первыми заморозками;
- также важно учитывать, что восковая шапка растет большими группами.
Что еще важно учитывать при сборе грибов?
В Украине запрещено собирать ряд грибов. Речь идет о тех, что занесены в Красную книгу. За такое нарушение придется заплатить штраф от 1 700 до 3 655 гривен.
Также в Украине есть области, где особенно опасно собирать грибы. Речь идет о северо-западных районах Киевской и Житомирской областей.