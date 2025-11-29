Какие области наиболее опасны для сбора грибов?

Собирать грибы в наиболее загрязненных зонах, не стоит и сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главком".

Читайте также Мухомор, гриб Сатаны и другие: почему эти грибы категорически нельзя собирать

Как отмечает миколог и сотрудница отдела микологии Института ботаники НАН Украины Мария Шевченко, нужно учитывать, что полураспад некоторых радиоактивных элементов может происходить в течение тысячелетий. А с момента аварии прошло всего 39 лет.

Грибы способны накапливать радиоактивные изотопы. Поэтому вряд ли стоит собирать грибы в Чернобыльской зоне, а особенно на севере зоны,

– говорит Мария.

Миколог отмечает, что наиболее зараженными считаются:

северо-западные районы Киевской области;

а также – северо-западные районы Житомирской области.

Разрешено ли собирать грибы возле Чернобыля сейчас?

По состоянию на сейчас, в зоне возле Чернобыля запрещено не только собирать грибы. Также, как сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, нельзя:

вывозить грибы из этой зоны;

и употреблять их.

Нужно понимать, что это не только опасно для здоровья. За указанные действия установлена административная и уголовная ответственность (наказание зависит от степени вины).

Что еще нужно знать, прежде чем собирать грибы?

В Украине есть самые дорогие в мире грибы. Речь идет именно о трюфелях. Их встречали в западной части страны, лесостепи и даже – в Крыму. Интересно, что на украинской территории находили несколько видов таких грибов: зимний и летний трюфели.

Есть грибы, которые категорически запрещено собирать в Украине. Перечень представителей этого вида занесен в Красную книгу. Если нарушить этот запрет, придется заплатить штраф от 1 700 до 3 655 гривен.

Интересно! В Украине есть так называемые "белые грибы". Однако найти их чрезвычайно трудно. Больше всего таких грибов в Карпатах и на Полесье.