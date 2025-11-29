Какие грибы могут навредить здоровью?

Среди множества лесных видов существуют такие грибы, которые представляют серьезную угрозу для человека, в частности мухомор, горький боровик или гриб Сатаны, передает 24 Канал со ссылкой на Яворивский национальный природный парк.

Мухоморы

Этот гриб является самым опасным среди других, а его малый кусок может сразу привести к необратимому вреду здоровью человека. Поражает яд гриба почки и печень.

Отличает этот опасный гриб от многих подобных – "яйцо" у основной ножки, где мухомор обыкновенный начинает расти.

Гриб Сатаны

Он имеет высокую токсичность, а потому даже один грамм вызывает сильное отравление. Сам гриб достигает больших размеров в конце лета: его подушкообразная шляпка вырастает до 30 сантиметров, а массивная ножка может быть 15 сантиметров в высоту и 10 сантиметров в ширину.

Горький боровик

Он несъедобен, но его часто можно спутать с березовым подберезовиком. Существует разновидность этого гриба – желтый горький боровик, который растет на лесных полянах, имеет светлую шапку и почти гладкую ножку.

Коричневый рулонный боровик

Такой гриб не является смертельно опасным, но довольно вреден. Прежде всего гриб влияет на почки, а симптомы от поедания проявляются очень поздно.

Обратите внимание! В противовес опасным грибам в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней напоминают, что собирать можно такие виды: маслята (июль – октябрь), лисички (середина июня – ноябрь), белые грибы (с июля по октябрь), подберезовики (август – ноябрь), подосиновики (с июня по ноябрь).

