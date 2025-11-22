Какие съедобные грибы находятся на грани исчезновения?

Согласно отчету Международного союза охраны природы (IUCN), передает 24 Канал, количество видов грибов в Красной книге, которые находятся под угрозой исчезновения, превысило 1 000.

Читайте также Самая опасная зона для сбора грибов: остерегайтесь этих мест

К сокращению таких видов приводит как вырубка лесов, так и расширение сельского хозяйства и развития городов.

Например, редкий гриб – львиная грива, или же Hericium erinaceus, занесен в Красную книгу Украины относительно недавно.

Он найден в степной зоне страны, в частности в Одессе, говорится в исследованиях Института ботаники имени Н. Холодного. Принадлежит гриб к ценным съедобным видам, а найти его можно на стволах деревьев.



Львиная голова разросся на стволе дерева / Фото Jim Champion (Википедия)

То же самое касается боровика бронзового (Boletus aereus), который также занесен в Красную книгу, статус которого – уязвим.

Боровик бронзовый – это один из видов белого гриба. Хотя гриб является съедобным, однако его нельзя собирать. Он стал уязвимым из-за сбора людьми, вырубки дубовых лесов и природной редкости, говорится в организации "Карпатско-Дунайская программа".



Чем отличается боровик бронзовый от обычного вида белого гриба / Фото vlisi.com

Маховик паразитный (Pseudoboletus parasiticus) несмотря на название тоже считается съедобным.

На сайте Мир грибов Украины говорится о том, что этот гриб растет в лиственных и смешанных лесах по всей лесостепи. Он паразитирует плодовые тела рода Scleroderma. В то же время встретить его можно редко, поэтому занесен в Красную книгу.



Как растет маховик паразитный / Фото vlisi.com

Какие штрафы за сбор грибов из Красной книги?