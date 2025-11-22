Какие съедобные грибы находятся на грани исчезновения?
Согласно отчету Международного союза охраны природы (IUCN), передает 24 Канал, количество видов грибов в Красной книге, которые находятся под угрозой исчезновения, превысило 1 000.
Читайте также Самая опасная зона для сбора грибов: остерегайтесь этих мест
К сокращению таких видов приводит как вырубка лесов, так и расширение сельского хозяйства и развития городов.
- Например, редкий гриб – львиная грива, или же Hericium erinaceus, занесен в Красную книгу Украины относительно недавно.
Он найден в степной зоне страны, в частности в Одессе, говорится в исследованиях Института ботаники имени Н. Холодного. Принадлежит гриб к ценным съедобным видам, а найти его можно на стволах деревьев.
Львиная голова разросся на стволе дерева / Фото Jim Champion (Википедия)
- То же самое касается боровика бронзового (Boletus aereus), который также занесен в Красную книгу, статус которого – уязвим.
Боровик бронзовый – это один из видов белого гриба. Хотя гриб является съедобным, однако его нельзя собирать. Он стал уязвимым из-за сбора людьми, вырубки дубовых лесов и природной редкости, говорится в организации "Карпатско-Дунайская программа".
Чем отличается боровик бронзовый от обычного вида белого гриба / Фото vlisi.com
- Маховик паразитный (Pseudoboletus parasiticus) несмотря на название тоже считается съедобным.
На сайте Мир грибов Украины говорится о том, что этот гриб растет в лиственных и смешанных лесах по всей лесостепи. Он паразитирует плодовые тела рода Scleroderma. В то же время встретить его можно редко, поэтому занесен в Красную книгу.
Как растет маховик паразитный / Фото vlisi.com
Какие штрафы за сбор грибов из Красной книги?
Штрафы за нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения объектов животного или растительного мира, в частности грибов, могут составлять от 510 гривен.
Зато если речь идет об объектах, которые находились в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины, например редкие грибы, то штрафы могут достигать до более 3 тысяч гривен.