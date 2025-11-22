Які їстівні гриби перебувають на межі зникнення?

Відповідно до звіту Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), передає 24 Канал, кількість видів грибів у Червоній книзі, які перебувають під загрозою зникнення, перевищила 1 000.

Читайте також Найнебезпечніша зона для збору грибів: остерігайтеся цих місць

До скорочення таких видів призводить як вирубка лісів, так і розширення сільського господарства та розвитку міст.

Наприклад, рідкісний гриб – лев'яча грива, або ж Hericium erinaceus, занесений до Червоної книги України відносно нещодавно.

Він знайдений у степовій зоні країни, зокрема в Одесі, йдеться в дослідженнях Інституту ботаніки імені М. Холодного. Належить гриб до цінних їстівних видів, а знайти його можна на стовбурах дерев.



Лев'яча голова розрісся на стовбурі дерева / Фото Jim Champion (Вікіпедія)

Те саме стосується боровика бронзового (Boletus aereus), який також занесений до Червоної книги, статус якого – вразливий.

Боровик бронзовий – це один із видів білого гриба. Хоч гриб є їстівним, однак його не можна збирати. Він став вразливим через збір людьми, вирубування дубових лісів та природну рідкісність, йдеться в організації "Карпатсько-Дунайська програма".



Чим відрізняється боровик бронзовий від звичайного вигляду білого гриба / Фото vlisi.com

Маховик паразитний (Pseudoboletus parasiticus) попри назву теж вважається їстівним.

На сайті Світ грибів України йдеться про те, що цей гриб росте в листяних та змішаних лісах по всьому лісостепу. Він паразитує плодові тіла роду Scleroderma. Водночас зустріти його можна рідко, через це занесений до Червоної книги.



Як росте маховик паразитний / Фото vlisi.com

Які штрафи за збирання грибів з Червоної книги?