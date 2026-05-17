Какие грибы и когда собирать лучше всего?

Конечно, зимой грибов обычно практически нет, но даже в холодный период иногда можно найти вешенки, а в южных областях – также отдельные виды трюфелей, пишет В лесу.

Весной грибной сезон постепенно оживает. Уже в апреле в лесах появляются сморчки и строчки, которые считаются первыми весенними грибами.

А настоящий разгон начинается в конце весны и в начале лета. В мае грибники уже ищут сыроежки, дождевики, дубовики и весенние сморчки.

Наиболее урожайный сезон традиционно приходится на лето и осень:

С июня в украинских лесах начинают массово появляться белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны и сыроежки.

В июле и августе ассортимент еще шире, поскольку добавляются грузди, рыжики и опята.

Пиком грибного сезона обычно считают август, сентябрь и октябрь. Именно в этот период чаще всего собирают самые большие урожаи белых грибов, лисичек, подберезовиков и опят.

В ноябре сезон постепенно завершается, однако в лесах еще можно найти опята и вешенки.

Какая погода лучшая для грибов?

Среди грибников существует популярное мнение, что грибы лучше растут на Луну, что растет, поскольку в этот период активнее циркулирует влага.

Но научных доказательств прямого влияния фаз Луны на урожайность грибов особо нет. Биологи отмечают, что решающими факторами остаются осадки, температура и состояние лесной подстилки.

Как рассказал 24 Каналу миколог, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Остап Богославец для грибов особенно важны влага и температура воздуха. Именно поэтому самым благоприятным временем года по обоим этим факторам считают осень.

Однако, по его словам, не каждый дождь вызывает волну новых грибов.

Конечно, что вероятность того, что после дождя в лесу таки появятся грибы, но бывает так, что наоборот для грибов бывает слишком мокро после дождей. В общем, для того, чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло. Поэтому осень довольно хорошая пора для этого. В то же время грибов летом может быть и не меньше, чем осенью,

– объяснил Богославец.

Впрочем специалист отмечает, что есть из этого правила и исключения, например, белые грибы. Дело в том, что летом тепло, а это способствует размножению насекомых в плодовых телах грибов. Осенью этого меньше, поэтому и грибы растут лучше.

В какое время суток лучше идти за грибами?

Лучше всего отправляться в лес за грибами утром.

Во-первых, утром грибы лучше видны из-за росы и косого света. Во-вторых, они еще не нагреты солнцем и дольше остаются свежими после сбора.

Оптимальное время для старта – с 5:00 до 8:00 утра. Опытные грибники шутят, что кто пришел в лес после обеда, тот уже собирает то, что не забрали другие.

Заметьте! Больше всего съедобных грибов растет именно в лесах, поэтому искать их нужно там. Но стоит выбирать незагрязненные леса и участки чуть дальше от дорог.

Какие грибы нельзя собирать?

В Украине существуют грибы, которые запрещено собирать, и причина не в их ядовитости. Ограничения связаны с тем, что отдельные виды занесены в Красную книгу Украины и находятся под государственной охраной из-за риска исчезновения.

В перечень редких грибов, которые нельзя срывать, относятся трутовик зонтичный, или бараньоха, грифола листоватая, катателазма царская, гериций коралловидный, мухомор цезаря, а также ряд редких боровиков.

Специалисты объясняют, что новые грибницы образуются благодаря распространению спор. Именно поэтому повреждение или сбор плодовых тел наносит вред естественному восстановлению популяций. Особенно опасно это для редких видов, численность которых и без того критически низкая. Из-за изъятия грибов из природной среды такие виды могут быстрее исчезнуть.