Почему некоторые грибы нельзя собирать?

Дело в том, что эти грибы отнесены к Красной книге, о чем сообщают в "Дунайско-Карпатской Программе".

Перечень краснокнижных грибов сейчас является следующим:

трутовик зонтичный (барашек);

грифола листоватая;

катателазма царская (корбан, пестряк);

гериций коралловидный;

мухомор цезаря;

боровик бронзовый;

боровик королевский;

боровик девичий;

яичник темно-розовый;

яичник горный;

полуборовик ямчатый;

красноборовик розово-золотистый;

красноборовик кроваво-красный;

красноборовик чертов.

Почему их нельзя собирать? Согласно информации, новые грибницы формируются только в результате рассеивания спор.

Поэтому, изъятие или повреждение плодовых тел грибов наносит большой вред популяциям редких видов, особенно тех, находящихся на грани исчезновения,

– объяснили украинцам.

В то же время сбор грибов на территориях, где это запрещено, или там, где собирать грибы можно только по лесным билетам, наказывается законом. Адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус рассказала, что наказание предусмотрено по статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Для рядовых граждан штраф за сбор грибов в неположенном месте составляет от 17 до 51 гривны;

для должностных лиц – от 51 гривны до 119 гривен.

Важно! В то же время не следует забывать, что нельзя собирать также и ядовитые грибы. Речь идет о мухоморы, бледные поганки и тому подобное.

