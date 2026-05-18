Кто может не платить налог на землю
Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан. Они четко указаны в законодательстве.
Смотрите также Земельный налог принес общинам почти 16 миллиардов: какие области стали лидерами
Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном настоящим Кодексом.
В то же время на основании пункта 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются:
- лица с инвалидностью первой и второй группы;
- физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- пенсионеры (по возрасту);
- ветераны войны;
- физические лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.
Участок какой площади могут освободить от уплаты налога?
Освобождение от уплаты налога распространяется на различные виды земельных участков, в зависимости от их назначения, такие как для личного хозяйства, жилищного строительства, садоводства и т.д. в пределах предельных норм:Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;
- для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
- для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;
- для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.
В то же время от уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.
Обратите внимание! Физическое лицо, которое по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм, до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в орган контроля по месту нахождения любого земельного участка о самостоятельном избрании/изменении земельных участков для применения льготы.
Налоги на аренду земли: когда владелец пая должен платить самостоятельно?
Ранее мы писали, в каких случаях владелец земли должен самостоятельно платить земельный налог.
Владельцы земельных паев, которые сдают их в аренду, должны платить налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 5%.
Если арендатор – физическое лицо без регистрации как предприниматель, владелец пая обязан самостоятельно подать налоговую декларацию и уплатить налоги.
Объект налогообложения определяется исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее чем минимальный размер арендного платежа, установленный законодательством по вопросам аренды земли.