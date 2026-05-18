Хто може не сплачувати податок на землю

Юристка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу розповіла, що звільнення від сплати земельного податку застосовується до певних категорій громадян. Вони чітко зазначені у законодавстві.

Лариса Кісь Адвокатка ЮКК "Де-Юре" Не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, визначеному цим Кодексом.

Водночас на підставі пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються:

особи з інвалідністю першої та другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни;

фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ділянку якої площі можуть звільнити від сплати податку?

Звільнення від сплати податку поширюється на різні види земельних ділянок, залежно від їх призначення, такі як для особистого господарства, житлового будівництва, садівництва тощо у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Водночас від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Зверніть увагу! Фізична особа, яка станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до органу контролю за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.

Раніше ми писали, у яких випадках власник землі має самостійно сплачувати земельний податок.

Власники земельних паїв, які здають їх в оренду, повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і військовий збір за ставкою 5%.

Якщо орендар – фізична особа без реєстрації як підприємець, власник паю зобов'язаний самостійно подати податкову декларацію та сплатити податки.

Об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальний розмір орендного платежу, встановлений законодавством з питань оренди землі.