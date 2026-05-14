Бавовник знову починають вирощувати в Україні

В Україні поступово відроджують вирощування бавовнику – культури, яка має важливе значення для текстильної та оборонної промисловості, повідомляє "Суспільне". Перші експериментальні посіви на Одещині показали, що бавовник можна успішно вирощувати у південних регіонах країни.

У 2026 році до цього напряму планує долучитися й Миколаївщина. В області мають намір засіяти бавовником 8 гектарів, а в одному з насіннєвих господарств уже висіяли перший гектар культури.

Вирощування бавовнику підтримує державна програма, яка діє з 2025 року. Вона передбачає виплату 10 тисяч гривень за кожен гектар посівів.

Аграрії бачать перспективу у новій культурі

Директорка господарства Надія Іванова розповіла, що підприємство регулярно експериментує з нішевими культурами. За її словами, інтерес до бавовнику зріс через зміну клімату та перспективи розвитку внутрішнього ринку текстилю.

Уже відкрито фабрику і буде виробництво українського текстилю. Хочеться спробувати й відпрацювати свою технологію,

– зазначила вона.

Науковці також активно працюють із новою для України культурою. Докторка сільськогосподарських наук Віра Боровик повідомила, що бавовник уперше в Україні висіяли за технологією no-till.

На полях випробовують три сорти культури – два іноземні та український сорт Підозерський-4. За словами науковиці, у неполивних умовах уже вдалося отримати врожайність 3,2 тонни сирцю з гектара.

Головний виклик – збір урожаю

Попри позитивні результати вирощування, аграрії стикаються з технічними труднощами. Основною проблемою залишається відсутність спеціалізованої техніки для збирання бавовнику.

Агроном Василь Сюрченко пояснює, що культура дозріває нерівномірно, тому механізований збір є критично важливим для великих площ.

Якщо немає комбайна, збирати будемо вручну. Нам потрібен механізований збір урожаю,

– наголосив він.

Водночас фермери переконані, що у разі розширення посівів та підтвердження економічної перспективності культури технічні питання поступово вдасться вирішити.

До речі, посівна основних культур протягом останнього тижня суттєво прискорилась.

Станом на 12 травня українські аграрії засіяли 63% від запланованих площ ярих зернових та зернобобових культур, зокрема 2,4 мільйона гектарів кукурудзи.

Лідерами за темпами сівби є Полтавська, Кіровоградська, Вінницька та Житомирська області, а на Волині завершили сівбу ранніх ярих і продовжують посів кукурудзи та сої.

Наразі на Волині триває сівба кукурудзи на зерно. Аграрії вже засіяли 36 тисяч гектарів із запланованих 65 тисяч гектарів. Також до кінця тижня господарства планують розпочати посів гречки та проса. Під гречку цього року в області відвели 2 тисячі гектарів.