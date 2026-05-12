Посівна ярих культур в Україні перевищила 63%

Станом на 12 травня українські господарства засіяли 3,784 мільйона гектарів ярих зернових та зернобобових культур, повідомляє Мінекономіки. Це становить 63% від прогнозованих площ.

Дивіться також Фермери на окупованих територіях масово знищують овочі через блокування збуту

Лише за останній тиждень темпи посівної суттєво зросли – аграрії засіяли майже 1,2 мільйона гектарів.

Найбільшу частку посівів займає кукурудза. Наразі цією культурою вже засіяли 2,4 мільйона гектарів.

Крім того, ярий ячмінь посіяли на площі 704,2 тисячі гектарів, горох – на 256,2 тисячі гектарів, яру пшеницю – на 179,1 тисячі гектарів, овес – на 136,5 тисячі гектарів.

Також аграрії продовжують сіяти гречку та просо. До посіву гречки вже долучилися господарства восьми областей.

Найвищі темпи посівної показують чотири області

Серед регіонів лідерами за темпами сівби зернових та зернобобових культур стали Полтавська, Кіровоградська, Вінницька та Житомирська області.

На Полтавщині вже засіяли 387,5 тисячі гектарів, з яких понад 303 тисячі гектарів припадають на кукурудзу.

У Кіровоградській області посівна охопила 262,4 тисячі гектарів, а у Вінницькій – 251,6 тисячі гектарів. Житомирська область засіяла 245,8 тисячі гектарів.

Паралельно в Україні триває сівба технічних культур. Загалом ними вже засіяли 3,666 мільйона гектарів. Соняшник займає 2,595 мільйона гектарів, соя – 883,4 тисячі гектарів, а цукрові буряки – 187,2 тисячі гектарів.

На Волині завершили сівбу ранніх ярих культур і взялись за кукурудзу та сою

У Волинській області аграрії повністю завершили посів ранніх ярих зернових культур. Станом на 6 травня 2026 року в регіоні засіяли вже 88 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових, що становить близько 72% від запланованих площ.

Зокрема, сільгоспвиробники завершили сівбу пшениці на площі 8 тисяч гектарів, ячменю – 17 тисяч гектарів, вівса – 24 тисячі гектарів та гороху – 3 тисячі гектарів. Посівна кампанія проходить у сприятливих погодних умовах, що дозволяє господарствам підтримувати високі темпи робіт.

Наразі на Волині триває сівба кукурудзи на зерно. Аграрії вже засіяли 36 тисяч гектарів із запланованих 65 тисяч гектарів. Також до кінця тижня господарства планують розпочати посів гречки та проса. Під гречку цього року в області відвели 2 тисячі гектарів.

Паралельно продовжується сівба технічних культур. Загалом ними вже засіяли 80 тисяч гектарів. У регіоні повністю завершили посів соняшнику на площі 28 тисяч гектарів та цукрових буряків на 9 тисячах гектарів. Крім того, триває сівба сої – наразі засіяно 43 тисячі гектарів із прогнозованих 77 тисяч гектарів. Завершити роботи аграрії планують до кінця тижня.

Посівна під загрозою: Україна різко відстає за темпами сівби ключових культур

Водночас попри успіхи з посівною ми лише нещодавно повідомляли, що українські аграрії у 2026 році зіткнулися з серйозним відставанням посівної кампанії. Через несприятливу погоду темпи сівби ключових культур значно нижчі, ніж у попередні роки.

Україна у 2026 році відстає за темпами сівби через затяжну і холодну весну та надмірне зволоження ґрунтів.

Станом на початок травня засіяно лише 30% площ під кукурудзою та соняшником, що може негативно вплинути на врожайність.

Ще одним викликом стала різка зміна погодних умов: після холодного періоду швидко настало потепління, що може призвести до втрати ґрунтової вологи.