Логістична криза паралізувала аграрний ринок

Українські аграрії на тимчасово окупованих територіях опинилися у критичному становищі через фактичний колапс логістики та відсутність стабільних каналів реалізації продукції, повідомляє Центр національного спротиву. Через неможливість продати врожай фермери зазнають великих фінансових втрат і дедалі частіше змушені просто знищувати овочі.

Однією з головних проблем стали затори на контрольно-пропускних пунктах у напрямку окупованого Криму. Вантажівки з продукцією можуть простоювати там до трьох діб, а за цей час овочі псуються і втрачають товарний вигляд ще до прибуття до покупців.

Ситуацію ускладнює надто висока вартість перевезень, яка часто перевищує можливий прибуток від продажу. Додатково регіон страждає через нестачу сховищ та переробних підприємств, що не дозволяє зберігати продукцію довше або переробляти її для подальшої реалізації.

Місцеве виробництво витісняє дешевий імпорт із Росії

Попри те, що фермери вимушені позбуватися надлишків урожаю, суттєвого здешевлення овочів для населення не відбувається. Через складну логістику та вплив посередників ціни у магазинах залишаються високими, що посилює соціальну напругу на тлі низької купівельної спроможності людей.

Ще одним ударом для місцевих виробників став масовий завіз дешевої продукції з Росії. Через це українські фермери в окупації втрачають конкурентоспроможність і накопичують збитки.

Експерти попереджають, що через фінансові проблеми та відсутність нормальних каналів експорту під загрозою опинилася наступна посівна кампанія. За їхніми прогнозами, аграрний сектор окупованих територій продовжить деградувати, що може створити серйозні ризики для продовольчої безпеки регіону.

Фермери просять включити вживану техніку до програми підтримки прифронтових територій

Аграрії закликають переглянути державну програму компенсації, щоб включити підтримку вживаної техніки для прифронтових територій.

Уряд оновив правила компенсації, дозволивши відшкодування до 40% вартості техніки для господарств у зонах бойових дій.

При цьому фермери наполягають, що така підтримка повинна поширюватися не лише на українські машини, а й на імпортну техніку. Це дозволить аграріям швидше реагувати на виклики та забезпечити стабільність виробництва навіть в умовах війни.